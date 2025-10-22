タレントの菊地亜美が２２日、東京・羽田空港で「ＴｏｋｙｏＦｒｙｔｏＦｌｙＰｒｏｊｅｃｔ」報告会に登場した。家庭で使い終わった食用油を航空燃料（ＳＡＦ）として再利用するために、廃食用油の収集を促進する同プロジェクト。使用した食用油が飛行機の燃料に変わる仕組みを学んだ菊地は、「まさか自分が使っている油が飛行機に関係しているのは知らなかった。家で使う油って処分するしかないって思っていたので