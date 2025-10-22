◇イングランド2部ブラックバーン1―3シェフィールドU（2025年10月21日英国・ブラックバーン）ブラックバーンのFW大橋祐紀がホームのシェフィールド・ユナイテッド戦で今季2点目のゴールを決めた。前半40分に左からの折り返しに走り込んで右足を合わせた。8月23日のハル戦以来、7試合ぶりの一撃で先制。1―2の後半33分に退き、試合は1―3で逆転負けを喫した。MF森下龍矢は後半24分から出場した。24チーム中22位のブラ