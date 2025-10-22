きょう22日（水）は、停滞前線の影響により西日本から東日本の太平洋側では雨が降るでしょう。日中も気温が上がらず、関東では冬を感じるような寒さになりそうです。その他の地域も雲が多く、特に北海道ではあすにかけて所々で雨や雪が降る見込みです。あす23日（木）は、西日本から東日本の太平洋側は雲が広がりやすいものの、日中は広い範囲で晴れ間が出そうです。日本海側と東北は概ね晴れるでしょう。南西諸島はきょうあすとも