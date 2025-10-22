俳優の水上恒司（26）が22日に都内で「洋服の青山/スーツスクエア新製品・新キャラクター・新CM発表会」に出席。長年の野球経験で骨盤が開き「モデル歩きができない」と明かした。スーツ姿で登場すると、ランウェイ中央で一礼。「おはようございます」と爽やかにあいさつした。続けて、モデルで女優の生見愛瑠も登場し、見事なボージングを披露した。水上は登場シーンを振り返り「生見さんを見たら、もっとちゃんとやらな