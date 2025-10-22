テレビ朝日系「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）初回が２１日に放送され、１３年ぶりに民放連続ドラマに出演している女優・宮粼あおい（３９）にネットは夢中になった。野木亜紀子氏によるオリジナル脚本。会社をクビになってどん底の生活を送る主人公の文太が、再就職先で「ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」と告げられる。不条理で不可解なルールに苦悩しながら、世界を救おうとする男の