高市内閣が発足し、各省庁では新大臣たちが引き継ぎに臨んでいます。財務省出身の片山財務相は20年ぶりに古巣に戻ることになり、後輩の職員たちから拍手で迎えられました。同じく財務省出身の加藤前財務相との引き継ぎでは、先輩、後輩の和やかなやり取りがみられました。片山財務相「加藤先輩、画数多いですね。先輩の名前って」加藤前財務相「似たような字だから。時々間違えたりするんだよね」片山財務相は高市内閣の掲げる「責