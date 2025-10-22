コートなどを着て出勤する駅利用客＝２２日午前８時４５分ごろ、ＪＲ関内駅前神奈川県内は２２日、朝から雨が降って冷え込み、最低気温が全５地点で今季最も低くなった。横浜地方気象台によると、本州の南に停滞する前線の影響で雲が広がり、雨が降った。最低気温は三浦市と海老名市で１１・９度、藤沢市で１２・１度、小田原市で１２・３度、横浜市中区で１２・４度。ＪＲ関内駅周辺（同）では、厚手のコートやマフラーで寒