「平均貯蓄額が1000万円以上」と聞くと、わが家の貯金は少ないのではないかと不安を抱えていませんか。しかし「平均値」は、一部の裕福な家庭によって大きく引き上げられていることが多く、実態を反映していません。 本記事では、総務省の公的データに基づき、平均値と「中央値」の違いや、500万円の貯蓄額が世間と比べてどの位置にあるのかを解説します。 「平均貯蓄額1000万円超え」はうのみにしなくていい理