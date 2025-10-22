タレントの武井壮が２２日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。あわや詐欺に遭うところだったことを明かした。武井は現在イタリア旅行をしているようで「イタリアの国内線片道１７０ユーロくらいの飛行機のチケット予約して航空会社からクレジットカードで決済しようと思ったら認証が必要とメールが来た請求が３３０万円とのこと」と投稿。１７０ユーロといえば約３万円。通常の１００倍以上の値段が請求されたというわけだ