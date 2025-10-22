【モデルプレス＝2025/10/22】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が10月21日、自身のInstagramを更新。私服ショットに反響が集まっている。【写真】23歳ギャルママモデル「セクシーすぎて二度見」大胆胸元披露◆聖菜、美スタイル際立つ私服披露聖菜は、グレーのトップスにグレーのパーカーを羽織った姿を公開。グレーのトップスは胸元が大きく開いており、抜群のスタイルが際立っている。◆聖菜の投稿に反響こ