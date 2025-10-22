【モデルプレス＝2025/10/22】看護師との“二刀流”で話題を集めたシンガーソングライター・瀬川あやか（33）が10月20日、自身のInstagramを更新。ウェディングフォトを公開した。【写真】元看護師の33歳歌手、ウェディングフォト公開◆瀬川あやか、結婚を発表先日結婚の報告をした瀬川は「お祝いのメッセージをたくさんありがとうございました」と綴り「実は春頃に訪れたセドナでウェディングフォトを撮っていただいておりました