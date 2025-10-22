慰霊祭岡山県警察本部岡山・北区 殉職した警察官や警察職員を追悼する慰霊祭が22日、岡山市で行われました。 岡山県警察本部で行われた慰霊祭には殉職した警察官の遺族や岡山県警の幹部ら約70人が参列しました。 （岡山県警／工藤陽代 本部長）「私たちは御霊の尊い行為を心に刻み、その精神を継承し、県民の期待と信頼に応えていくことをここに固く誓うものであります」 岡山県警では1879年から2020年までの