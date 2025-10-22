総理就任から一夜明け、高市内閣が本格始動しました。高市総理は「意思決定をしたら、前に、スピードを上げて進んでいく」と決意を語りました。国会記者会館から中継です。高市総理は内閣を「決断と前進の内閣」と位置づけていて、参院選から3か月の政治空白の挽回に意欲を見せています。高市早苗 総理「『決断と前進の内閣』。こう命名をさせていただきましたけれども、とにかくみんなでしっかりと意思決定をしたら、前に進