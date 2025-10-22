¡ÚWRCÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè12Àï ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¥¸¥ã¥ó¥×¼ºÇÔ¤ÇÂ­²ó¤êÂçÇË¢ª¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤ë¾×·â¸÷·ÊWRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè12Àï¤¬19Æü¤Þ¤Ç4Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£Ãæ¤Ç¤â¶¥µ»2ÆüÌÜ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼ºÇÔ¤·¤ÆÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¾×·â¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î3¥«¹ñ¤Ç¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¡£´ðËÜÅª¤ËÏ©ÌÌ¤Ï¥¿¡¼¥Þ¥Ã¥¯¡ÊÊÞÁõ