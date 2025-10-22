各省庁では大臣の引き継ぎが始まっています。財務省にはけさ、片山さつき新大臣が初登庁しました。片山さつき 新財務大臣「加藤先輩、画数多いですね、先輩のお名前って」加藤勝信 前財務大臣「そう、これとこれが似たような字だから、時々間違えたりするんだよ」鈴木憲和 新農水大臣「メディア対応のあり方も含めて、ご指導いただければ。よろしくお願いします」小泉進次郎 前農水大臣「あんなにいっぱい、や