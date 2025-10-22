人気セクシー女優の深田えいみ（27）が21日、Xを更新。“激変”した姿を公開し、「誰だか分かりませんでした！」「めちゃくちゃ違う笑 韓国系のアイドルに見えた笑」「何か若返った！！」など、さまざまな反響が寄せられている。【映像】水着でダンス動画&“激変”ショットSNSでは、美脚が際立つホットパンツスタイルやバニーガール、スタイル際立つ水着姿など、色気あふれる衣装でのダンス動画を投稿し、話題を呼んでいた