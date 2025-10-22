「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「余った芳香剤や香水はいらない布や使った後のティッシュ等に染み込ませて、可燃ごみに捨てます」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「余った芳香剤や香水はいらない布や使った後のティッシュ等に染み込ませて、可燃ごみに捨てます。」と投稿。