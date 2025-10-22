お笑いタレントの横澤夏子（35）が、21日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。秘伝のおにぎりレシピを明かした。この日は“我が家の鉄板おにぎり大調査SP”と題して各家庭のおにぎりについて議論。横澤は「おにぎり作るの面倒くさいとき」のレシピについて語り出した。「のりをを広げてその上にご飯を敷いて、のりぺったんして、はさみで切って」ひと口サイズの“のりサンド”を作ると説明。ポ