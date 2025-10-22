北朝鮮がけさ、短距離弾道ミサイル数発を発射しました。日本のEEZ＝排他的経済水域への落下は確認されていません。韓国軍の合同参謀本部によりますと、北朝鮮はきょう午前8時10分ごろ、北朝鮮西部から東北の方向に向け短距離弾道ミサイル数発を発射し、ミサイルはおよそ350キロ飛行しました。合同参謀本部の関係者によりますと、北朝鮮の内陸部に着弾したということです。弾道ミサイルの発射は今年5月以来です。高市早苗 総理