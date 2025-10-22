ＢＳ朝日は、「激論！クロスファイア」の１９日の放送で、司会の田原総一朗氏が不適切な発言をしたとして厳重注意を行ったと２１日明らかにした。同局や田原氏の事務所によると、１９日の放送では、自民党の片山さつき氏、立憲民主党の辻元清美氏、社民党の福島瑞穂氏をゲストに討論が行われた。２１日に首相に就任した高市早苗氏の政治姿勢を批判する辻本、福島両氏に対し、田原氏は「あんなやつは死んでしまえ、と言えばいい