【SVリーグ】東レアローズ滋賀 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月18日・女子第2節）【映像】「いきなり落ちる」驚きの魔球サーブ女子バレーで期待の19歳が放った鋭く落ちる魔球のようなサーブにアリーナがどよめく一幕があった。10月18日に行われた大同生命SVリーグの女子第2節で、東レアローズ滋賀はヴィクトリーナ姫路と対戦。第4セットを18―24と追いかける展開で、1週間前の第1節でSVリーグ初得点を記録したばかりの花岡千聡