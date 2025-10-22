自民党の高市早苗総裁が総理大臣に就任したことについて、中国メディアは「保守的な立場が外交に反映されれば、日本の政策を過激化させるおそれがある」と伝え、警戒感を示しました。記者「中国共産党系の国際紙・環球時報はきょうの1面で、『タカ派の姿勢が外交に影響する可能性も』という見出しで高市氏の総理就任を伝えました」「環球時報」は1面で高市氏の総理就任を伝えるとともに、「高市氏は自民党内の保守派の代表格であり