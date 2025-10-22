発足から一夜明け、高市内閣が本格始動しました。22日朝からは北朝鮮による弾道ミサイル発射など危機管理対応に追われています。最新情報を伝えてもらいます。中継です。「決断と前進の内閣」と自身の内閣を命名した高市首相ですがスピーディーに対応できるのかさっそく、その手腕が問われることになります。高市首相は北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、予定より1時間以上早く、官邸に入り、関係省庁からブリーフを受け対策を指示