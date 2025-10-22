東京・上野の貴金属店で昨年3月、ネックレスなどを試着したまま逃げて盗んだとして、警視庁少年事件課は22日までに、窃盗の疑いで、指定暴力団住吉会系組員池田英幸容疑者（24）＝東京都日の出町＝と無職徳永慶太容疑者（27）＝住所不定＝を逮捕した。同課によると2人は指示役とみられる。同課は同容疑で実行役などとみられる6人を逮捕している。池田容疑者は黙秘、徳永容疑者は「仲間が上野にある貴金属店でネックレスを盗ん