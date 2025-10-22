Samansa Mos2 blueから待望のディズニーヴィランズコレクションが登場！10月25日（土）より、ディズニー悪役キャラクターをフィーチャーしたカジュアルでクールなアイテムが発売されます♪『白雪姫』の「女王（魔女）」や『リトル・マーメイド』の「アースラ」など、名場面をプリントしたニットやスウェットがラインアップ。ハロウィンシーズンにぴったりのヴィランズデザ