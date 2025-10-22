岐阜市の長良川鵜飼が10月15日に閉幕し、記録的猛暑を乗り切った鵜の健康診断が行われました。健康診断は毎年、開幕前とシーズンを終えたこの時期に行われ、獣医らが22日、鵜匠が飼育する鵜に伝染病のワクチンを接種したり、体重を測ったりなどして健康状態を確認しました。前年以上に猛暑だった2025年のシーズンは、鵜の体調管理に特に注意が払われたといいます。杉山雅彦鵜匠代表：「ローテーショ