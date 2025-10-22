10月18日、サンフレッチェ広島ユースの10番であるMF小林志紋の来季からのトップ昇格内定が発表された。翌19日、小林はプレミアリーグEAST第18節・名古屋グランパスU-18戦のピッチに立った。１位のヴィッセル神戸U-18、２位のサガン鳥栖U-18に次いで３位の広島ユースにとって、前日に神戸U-18が静岡学園に敗れたことで、勝点差を縮めるためにも落とせない一戦。この重要な試合で背番号10が眩いばかりの輝きを放った。【３−４−