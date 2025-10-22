パリオリンピック金メダリスト・北海道旭川市出身の北口榛花選手が、「やり投げ」に特化した陸上教室を開催しました。将来この中からオリンピアンが誕生するかもしれません。（北口榛花選手）「競技用のやりは刺さるとけがをするので、いまからいうことを守って楽しんでください」 旭川市出身でパリオリンピック金メダリストの北口榛花選手が、日本では珍しい「やり投げ」に特化した陸上教室を開きました。このイベントは、やり