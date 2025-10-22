お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48)が20日、自身のインスタグラムを更新。観葉植物が増えた自宅を“カスタム”したことを明かし、部屋の写真を披露した。【写真】「おしゃれ」「神バランス」たくさんの観葉植物に囲まれた坪倉の自宅ショットこれまでの投稿で、ベランダらしき場所や室内に飾られた観葉植物を紹介してきた坪倉。この日の投稿では「増えたんで いろいろ改良」と植物の数が増えてきたことを理由に“模様替え”し