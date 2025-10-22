韓国軍は北朝鮮が22日朝、日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が22日午前8時10分ごろ、北朝鮮南西部のチュンファから短距離弾道ミサイル数発を発射しました。ミサイルは最大で350キロほど飛んだということです。韓国メディアによりますと、ミサイルは北朝鮮国内に落下したということです。このミサイルについて高市総理大臣は、日本への被害の報告はないとしてます。北