２１日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、レア名字さんＶＳメジャー名字さんを特集。全国で２０人しかいない激レア名字芸人が登場した。剛力彩芽、七五三掛達也、さらには正代、産屋敷、一番合戦といったレア名字著名人の中で、最も少ない名字だったのが蛍原徹の蛍原だった。番組調べによると、蛍原は全国で２０人。明石家さんまが「２０分の１やぞ」と驚くと、蛍原は「親戚以外で会ったことがない。５