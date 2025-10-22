11月に開かれる水俣条約の締約国会議を前に、熊本県水俣市の市民団体が、世界に発信する取り組み内容を発表しました。 【写真を見る】「ミナマタ」を写真で知って写真家・アイリーンさん達がスイスの水俣条約締約国会議でパンフレット配布へ 11月3日からスイス・ジュネーブで開かれる「水銀に関する水俣条約第6回締約国会議」に、水俣市の市民団体「MICOネット」のメンバーと、写真家のアイリーン・美