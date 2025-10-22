MicrosoftがMicrosoft 365に含まれるWordやExcelなどのアプリの新アイコンを発表しました。多くのアプリは2018年から7年ぶりの更新です。Fluid forms, vibrant colors - Microsoft Designhttps://microsoft.design/articles/fluid-forms-vibrant-colors/New Microsoft 365 icons for the AI erahttps://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft365insiderblog/new-microsoft-365-icons-for-the-ai-era/4458674新たなアイコンは