◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２２日、美浦トレセン前走の新潟記念で６着だったブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、戸崎圭太騎手を背にＷコースで追い切られた。僚馬２頭を大きく前に置き実質的に単走となったが、ラストは目を引く伸び。タイムも６ハロン８２秒５―６５秒５―１１秒２と上々で、かなりの状態の良さを