今季限りでプロ野球の現役を引退した中田翔さんが、後輩選手との“双子コーデ”を披露した。２２日に自身のインスタグラムを更新し「昨日食事行ったんやけど、見て！！どんだけ格好かぶるん？？兄弟？ってめっちゃ言われるんやけど。。。」と、ちょっと恥ずかしそうに投稿。「＃中田翔＃加藤竜馬＃ファッションかぶり」のハッシュタグをつけた。中日の後輩だった加藤竜馬外野手とそっくりだ。白いＴシャツに革ジャン、デ