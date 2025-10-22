テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、10月21日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。佐久間宣行氏からSNSの使い方について苦言を呈され「恥ずかしい！」と嘆いた。視聴者から、中根舞美アナのSNSでは番組の宣伝がほとんどなく、大学生が遊びに行った時のようなオシャレ写真ばかり載せているというタレコミが寄せられると、中根アナは「恥ずかしい！」と話し、佐久間宣