この先、数日の周期で秋晴れと雨を交互に繰り返すでしょう。26日(日)は北海道から東海で雨が降りますが、27日(月)からは秋晴れとなりそうです。31日(金)から11月1日(土)にかけて再び雨が降る見込みです。11月3日(月祝)は行楽日和になりそうです。【23日(木)〜29日(水)】25日(土)〜26日(日)は雨来週は秋晴れに23日(木)と24日(金)は高気圧に覆われて、北海道から九州にかけて広い範囲で秋晴れとなるでしょう。最高気温は関東から九