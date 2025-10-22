「自転車等指導取締りマイスター」が新人警察官を指導高松市 9月に警察学校を卒業したばかりの新人警察官が22日、高松市の路上で先輩から自転車の取り締まり方法を実践的に学びました。 高松北警察署の新人警察官2人が参加した、その名も「実践塾」です。 道路交通法の改正により2026年4月から自転車の交通違反に対する反則金制度が始まるのを前に、路上での取り締まりやルールの啓発について学んでも