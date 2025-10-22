タレントの小島瑠璃子（31）が芸能活動再開を発表した。かつてのバラエティー女王は再び芸能界に居場所を見つけることができるのか……。ライターの冨士海ネコ氏は、彼女の「賢さ」を評価しつつ、待ち受ける道は厳しいのではないかと分析する。＊＊＊【写真を見る】「金髪似合いすぎ！」イメチェンした小島瑠璃子小島瑠璃子さんが芸能活動再開を宣言。ただし肉声で発信した場は、かつて彼女が「無双」と呼ばれるほどの人気