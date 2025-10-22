日本企業の株式会社QPS研究所は2025年10月21日、同社の小型SAR（合成開口レーダー）衛星「QPS-SAR 14号機」、愛称「ヤチホコ-I」の打ち上げ予定日時を発表しました。同社によると、ヤチホコ-Iは日本時間2025年11月6日4時45分以降に、アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットで打ち上げられる予定です。Rocket LabがQPS研究所の人工衛星を打ち上げるのは、ヤチホコ-Iで6回目となります。直近