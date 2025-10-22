大阪市生野区の介護老人保健施設で８月、入所者の９０歳代の女性が高温の湯を張った浴槽に入って全身にやけどを負い、死亡していたことが市などへの取材でわかった。女性は当時、職員の入浴介助を受けていたといい、大阪府警は業務上過失致死容疑で詳しい状況を調べている。市によると、施設は同区林寺の「アネシス寺田町」。８月４日午前９時半頃、職員が介助しながら女性を浴槽に入れたところ、女性が「熱い」と声を上げたた