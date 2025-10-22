甥っ子をやたらと可愛がる旦那さん。しかし、それがきっかけで離婚に発展することもあるようです。今回は、そんな旦那さんとの離婚を決意した奥さんのエピソードをご紹介します。女は大学に行かなくてもいい？「昔から夫は自分の甥っ子を可愛がっていました。待ち受けも甥っ子で、誕生日プレゼントも奮発していて。私が娘を妊娠したときに『男の子がよかったな』『そしたら甥っ子と兄弟みたいに遊ばせられるじゃん』と言われたとき