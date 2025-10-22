【第5話】 10月22日 公開 【拡大画像へ】 講談社は10月22日、zensori氏によるマンガ「108P!~1年後に絶対108Pする話~」第5話をヤンマガWebにて公開した。 本作は女性との関係に疎い大学生が、人類を滅亡の危機から救うために107人の女性の欲望を解き放つラブコメディ。第5話では、幸乃がどう舐められたいかを探る。 なお現在、ヤンマガWebでは全話が無料で公開されている。 【最新話】