県内は22日も各地でクマが市街地に出没しています。横手市では寺の敷地に3頭のクマが一時居座り、近くの小学校では臨時休校の措置がとられました。警察と横手市によりますと、21日午後6時ごろ、横手市本町にある寺の敷地に3頭のクマがいるのを通りかかったり人が見つけ、警察に通報しました。親グマと2頭の子グマとみられています。進藤拓実記者「けさ方、寺の敷地内でなにかを食べているクマ3頭が目撃されました。そのうち1頭は河