日に日に冷え込みが強まる中、冬の便りが届きました。山形県酒田市は22日、鳥海山の初冠雪を発表しました。雲とともに山頂付近が白くなった鳥海山。22日朝、山形県酒田市で撮影されました。観測を行っている酒田市は、22日午前9時に鳥海山の初冠雪を確認したと発表しました。去年よりも1日、過去10年の平均と比べると13日遅い初冠雪です。