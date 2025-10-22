西松屋チェーンは小高い場面があったもののその後冴えない動き。２１日の取引終了後に発表した１０月度（９月２１日～１０月２０日）の月次売上高速報で、既存店売上高は前年同月比４．４％減と、２カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されているようだ。気温の高い日が続いたことで、秋物衣料や冬物衣料の売上高が前年を下回った。なお、全店売上高は同０．２％増だった。 出所：MINKABU PRESS