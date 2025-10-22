「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１１時現在で、イー・ガーディアンが「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でイーガーディは小動き。同社はＳＮＳなどの投稿監視や運用支援を手掛ける。今月１０日に２５年９月期業績予想の下方修正を発表し、これを受けて株価は急落。その後も安値圏で冴えない動きを続けており、目先売りを予想す