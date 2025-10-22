・ＩＨＩなど防衛関連株が買われる、高市首相が安保３文書の改定を表明 ・稀元素が急反騰しＳ高、レアアースを使わないセラミックス材料のジルコニアを開発 ・ソフトバンクＧが一時１０％超の急落、日経平均の下落分の８割占める ・アイスタイルは３日続伸、香港に海外初旗艦店オープンへ ・ＳＰＤＲなど金ＥＴＦが急落、利益確定売りで金価格は過去最大の下落幅に ・トーア紡は６連騰で破竹の上昇トレンド