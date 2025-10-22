マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドがまたもやネットを揺らし、12試合連続ゴールを記録した。21日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第3節でマンチェスター・Cはビジャレアルのホームに乗り込んだ。すると前半17分、右サイドからFWサビーニョ、DFリコ・ルイスとつなぐと、最後はゴール前に走り込んでいたハーランドが右足で押し込み、先制点を記録した。絶好調のハーランドは、