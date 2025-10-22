第一稀元素化学工業＝急速人気でストップ高。２１日、セラミックス製品の材料となるジルコニア粉末シリーズ「ＤＵＲＡＺＲ－Ｓシリーズ」の「ＨＳＹ－０７７４」を新規開発したと発表した。中国によるレアアースの輸出規制が話題になるなか、新規開発品はレアアースを使わないという特徴を持っており、事業の成長を期待する買いが流入している。稀元素によると、セラミックス製品の材料とな